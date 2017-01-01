Опубликовано видео взрыва и драки в центре Киева

Возле стадиона "Динамо" произошла драка.

20 декабря около 09.30 возле стадиона “Динамо“ в Киеве произошла драка между группой молодых людей и полицией. Во время конфликта была взорвана свето-шумовая граната.

Читай также: На Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора - СМИ

Причины конфликта пока неизвестны. Сообщается, что одного человека полицейские задержали, остальные успели сбежать.



Пострадавших в результате драки и взрыва не данный момент не зафиксировано. Напомним, мужчина рубил топором машину в центре Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.