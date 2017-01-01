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Опубликовано видео взрыва и драки в центре Киева

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Возле стадиона "Динамо" произошла драка.
Потасовка произошла возле стадиона "Динамо" в Киеве
Потасовка произошла возле стадиона "Динамо" в Киеве

20 декабря около 09.30 возле стадиона “Динамо“ в Киеве произошла драка между группой молодых людей и полицией. Во время конфликта была взорвана свето-шумовая граната. 

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Причины конфликта пока неизвестны. Сообщается, что одного человека полицейские задержали, остальные успели сбежать.

Пострадавших в результате драки и взрыва не данный момент не зафиксировано.Напомним, мужчина рубил топором машину в центре Киева.

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Теги: стадион "Динамо", взрыв, драка, полиция
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