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В Киеве произошел пожар в общежитии университета

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В результате инцидента были эвакуированы 300 человек, никто не пострадал. Возгорание случилось в нежилом помещении.
В Киеве горело общежитие НАУ
В Киеве горело общежитие НАУ
kiev.informator.ua
 
В Киеве в ночь на 23 декабря произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета. Об этом сообщает Информатор.
 
Отмечается, что сообщение об инциденте на улице Неженская, 29б, поступило около 00.35. 
 
На момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. В ходе обследования установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже.
 
Из здания эвакуировали 300 студентов. Пожар оперативно ликвидировали.
 
На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Причины пожара выясняют.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области произошел масштабный пожар в общежитии

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Теги: Киев, студенты, видео, фото, пожар, общежитие
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Источник: korrespondent.net

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