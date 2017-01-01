В результате инцидента были эвакуированы 300 человек, никто не пострадал. Возгорание случилось в нежилом помещении.

В Киеве в ночь на 23 декабря произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета. Об этом сообщает Информатор

Отмечается, что сообщение об инциденте на улице Неженская, 29б, поступило около 00.35.

На момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. В ходе обследования установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже.

Из здания эвакуировали 300 студентов. Пожар оперативно ликвидировали.

На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Причины пожара выясняют.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар в общежитии университета

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