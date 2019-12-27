В Киеве преступники продавали фальшивые лекарства от рака и гепатита

Мошенники продавали фейковые лекарства в Украине и за границей.

В Киеве правоохранители ликвидировали деятельность преступной группы, которая изготавливала и продавала фальшивые медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Во время обысков были обнаружены и изъяты фальшивые препараты, которые должны были "лечить" пациентов от онкологических болезней, гепатита и прочего. К примеру, были найдены флаконы с маркировкой лекарств от рака, рыночная стоимость которых доходит до порядка 10 000 долларов США за 1 флакон. Мошенники продавали их за 3-5 тысяч долларов. "Лекарства" продавались и за пределами Украины.



Суд отправил трех организаторов преступной схемы за решетку на время следствия. Им грозит лишение свободы от 10 до 12 лет.





Напомним, пограничники задержали авто с фальшивыми номерами и символикой СССР.

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