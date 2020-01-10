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В Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие

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В Lexus ехала семейная пара с ребенком. Они возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай, утверждают СМИ.
Инцидент произошел на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая
Инцидент произошел на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая
Информатор

В Киеве на Харьковской площади внедорожник Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104 сообщение Бортничи-Харьковская. Пострадали четыре человека, сообщает Информатор в пятницу, 10 января.

Инцидент произошел на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая около 23:00 в четверг.

"Внедорожник Lexus передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта Борисполь. В этот момент из улицы Светлая на Харьковскую площадь выехал автобус. Автомобиль и автобус не разминулись на перекрестке. В результате Lexus врезался в правую сторону автобуса", – говорится в сообщении.

По информации издания, в Lexus ехала семейная пара с ребенком. Они возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай. Всех сразу забрала скорая помощь. Также госпитализировали одного пассажира автобуса, 2003 года рождения.

Детали и причину происшествия на месте выясняла патрульная полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие

Ранее было обнародовано видео, как Lexus раздавил двух пешеходов в Киеве. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, последнего выбросило на тротуар, где шла молодая пара.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, автобус, Lexus, автомобиль, пострадавшие, . внедорожник
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Источник: korrespondent.net

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