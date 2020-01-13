В Киеве затопило крупнейший ТРЦ

Крупнейший торговый центр столицы затопило горячей водой, сообщают очевидцы. Причину ЧП пока не сообщают.

Масштабное затопление произошло в ТРЦ Ocean Plaza, что в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На видео видно, что в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.

Людей эвакуировали с торгового центра. Сообщается, что есть угроза замыкания электричества.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах видно, что первый этаж торгового центра в воде. Отмечается, что на месте уже работают спасатели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настоящий Сайлент Хилл в #Киеве на #Лыбидской Возле ТРЦ Оушен Плаза прорвало трубу, фонтан горячей воды бьёт прямо из-под автомобиля #fiat Увы, но часть жильцов района скоро останется без горячей воды и отопления... Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 13 Янв 2020 в 10:37 PST

Напомним, летом в Киеве произошел пожар в торговом центре Квадрат. Посетителей ТЦ очень напугал черный дым, который поднялся по вентиляции в коридоры здания.

В киевском ТРЦ обвалился потолок

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