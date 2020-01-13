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В Киеве затопило крупнейший ТРЦ

Комментариев: 2
Крупнейший торговый центр столицы затопило горячей водой, сообщают очевидцы. Причину ЧП пока не сообщают.

Масштабное затопление произошло в ТРЦ Ocean Plaza, что в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На видео видно, что в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.

Людей эвакуировали с торгового центра. Сообщается, что есть угроза замыкания электричества.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 

На кадрах видно, что первый этаж торгового центра в воде. Отмечается, что на месте уже работают спасатели.

Напомним, летом в Киеве произошел пожар в торговом центре Квадрат. Посетителей ТЦ очень напугал черный дым, который поднялся по вентиляции в коридоры здания.

В киевском ТРЦ обвалился потолок

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Теги: Киев, видео, потоп, торговый центр, ТРЦ, Ocean Plaza
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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IrenaSH    13.01.2020, 22:10
Оценка:  0
IrenaSH
Это ж Океан плаза. Вода ему не страшна
MykRom    13.01.2020, 21:33
Оценка:  +19
MykRom
Океан Тепл'а?
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