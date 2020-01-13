В Киеве затопило крупнейший ТРЦ
Масштабное затопление произошло в ТРЦ Ocean Plaza, что в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
На видео видно, что в торговый комплекс хлынула горячая вода. Причину ЧП пока не сообщают.
Людей эвакуировали с торгового центра. Сообщается, что есть угроза замыкания электричества.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
На кадрах видно, что первый этаж торгового центра в воде. Отмечается, что на месте уже работают спасатели.
Напомним, летом в Киеве произошел пожар в торговом центре Квадрат. Посетителей ТЦ очень напугал черный дым, который поднялся по вентиляции в коридоры здания.
В киевском ТРЦ обвалился потолок
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