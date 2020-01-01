Потоп в ТРЦ Киева: названа причина

Тепломагистраль в этом районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали.

Физическая изношенность сети стала возможной причиной потопа, который произошел вечером 13 января в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом во время брифинга сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.

Он добавил, что тепломагистраль в этом районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла испытания в летний период.

"У входа в "Ашан" стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей... Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене", - сказал Пантелеев.

"Предварительно, физическая изношенность трубы стала причиной повреждения", - заявил Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

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