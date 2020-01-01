В Киеве снесли скандальный "курятник над Майданом"
На Майдане городские власти снесли скандальную надстройку.
На Майдане Независимости в Киеве городские власти закончили демонтаж скандальной надстройки, так называемого “курятника”, на крыше дома на улице Софийской, 1, которая возмутила киевлян. Об этом пишет "Страна".
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Строители уже восстановили крышу исторического здания, которая была снесена при возведении надстройки.
Сообщается, что адвокат хозяина помещения, в котором велись строительные работы рассказал, что вскоре встретится с владельцем и узнает, что конкретно произошло на данном объекте.
Напомним, в Киеве появилась странная надстройка.
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