В Киеве снесли скандальный "курятник над Майданом"

На Майдане городские власти снесли скандальную надстройку.

На Майдане Независимости в Киеве городские власти закончили демонтаж скандальной надстройки, так называемого “курятника”, на крыше дома на улице Софийской, 1, которая возмутила киевлян. Об этом пишет "Страна".

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Строители уже восстановили крышу исторического здания, которая была снесена при возведении надстройки.



Сообщается, что адвокат хозяина помещения, в котором велись строительные работы рассказал, что вскоре встретится с владельцем и узнает, что конкретно произошло на данном объекте.

Так выглядел "курятник" на крыше strana.ua

Напомним, в Киеве появилась странная надстройка.

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