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В Киеве снесли скандальный "курятник над Майданом"

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На Майдане городские власти снесли скандальную надстройку.
Историческому зданию на Майдане восстановили крышу
Историческому зданию на Майдане восстановили крышу
strana.ua

На Майдане Независимости в Киеве городские власти закончили демонтаж скандальной надстройки, так называемого “курятника”, на крыше дома на улице Софийской, 1, которая возмутила киевлян. Об этом пишет "Страна". 

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Строители уже восстановили крышу исторического здания, которая была снесена при возведении надстройки. 

Сообщается, что адвокат хозяина помещения, в котором велись строительные работы рассказал, что вскоре встретится с владельцем и узнает, что конкретно произошло на данном объекте.

Так выглядел
Так выглядел "курятник" на крыше
strana.ua


Напомним, в Киеве появилась странная надстройка.

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Теги: Киев, надстройка, курятник на Майдане, майдан
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