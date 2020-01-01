Убийство девушек на Подоле: Вскрылись новые шокирующие детали

Перед смертью девушек решили помучить.

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В полиции получили новые показания по делу об убийстве 16-летней Евы Л. и 18-летней Марии К., тела которых были найдены на балконе одной из квартир на Подоле после Нового года.

На допросе подозреваемые Елизавета Б. и Сергей К. рассказали, что издевались над своими жертвами. Так, они решили убить их по очереди, заставляя смотреть на смерть друг друга, говорится в сюжете “Надзвичайних новин“.

Также сообщается, что перед смертью девушек неоднократно резали ножом. На теле одной из жертв насчитали не менее 10 ран, на теле другой – более 25.

Напомним, ранее мы сообщали, при которых обстоятельствах погибли 16-летняя Ева и 18-летняя Мария. Причиной убийства двух девушек на Подоле стали их мобильные телефоны.

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