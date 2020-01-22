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В Киеве за взятку в 22 тысячи долларов врача оштрафовали на 8500 грн

Комментариев: 2
Такой приговор вынес Соломенский райсуд столицы врачу-трансплантологу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

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Соломенский райсуд Киева признал виновным руководителя отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова в получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в решении суда.

Следствие установило, что медик сначала требовал у пациента взятку в размере $100 за консультацию. После того, как больному поставили диагноз рак печени, врач потребовал у него $30 000 за трансплантацию печени и послеоперационное лечение. При этом он отмечал, что без лечения пациент может умереть.

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5 сентября 2019 врач провел операцию. Во время послеоперационной терапии он напоминал пациенту о “долге за спасенную жизнь“. Тот сначала принес медику $2000, а затем и $20 000. Общая сумма взятки на тот момент составляла 545 360 гривень. В октябре доктора задержали.

Врач пошел на сделку с прокурором и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8500 гривень штрафа.

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В документе не раскрывают фамилии врача, однако издание “Судебный репортер“ сообщает, что речь идет о хирурге Олеге Котенко. Его фамилии сейчас отсутствует в списке сотрудников отдела на сайте института.

Напомним, на Донбассе полицейские сдавали вещдоки на металлолом. Полицейские заработали больше 124 000 гривен, сдав на металлолом вещественные доказательства.

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Теги: коррупция, взятка, суд, врач
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Комментариев (2)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.01.2020, 13:54
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Врач пошел на сделку с прокурором.
Прокурор купил новый автомобиль.
Из_бана    22.01.2020, 13:15
Оценка:  +18
Из_бана
Это такой тариф за взятку?
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