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В Киеве задержали патрульного: Вымогал у бизнесмена 150 тысяч долларов

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Сотрудник полиции вместе с подельником требовали у предпринимателя крупную сумму для решения проблемы с угрозами.
В Киеве за вымогательство задержали патрульного:
В Киеве за вымогательство задержали патрульного:
dbr.gov.ua

23 января следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника патрульной полиции столицы за вымогательство 150 000 долларов с киевского бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что в конце 2019 года бизнесмен начал начали смс-сообщения от неизвестных смс с угрозами убийства. Патрульный и его подельник предложили предпринимателю якобы решить проблемы с угрозами за деньги. За решение вопроса они хотели получить 150 000 американских долларов.

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Сотрудники ГБР задержали злоумышленников "на горячем" - во время передачи части транша в 40 000 долларов. 

Задержанным готовят подозрение, в ближайшее время им изберут меру пресечения. За содеянное преступление им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве копа-вымогателя поймали "на горячем".

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Теги: ГБР, патрульная полиция, взятка, Киев
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