В Киеве неизвестный разбил авто за неправильную парковку
В Киеве у Киево-Печерской Лавры неизвестный мужчина разбил авто за неправильную парковку. Toyota стояла вплотную к стене, прохода для граждан горе-водитель не оставил.
Об этом сообщает Киев.Оперативный.
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“Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало“ - говорится в сообщении.
С учетом текущих реалий массовой эвакуации автомобилей за неправильную парковку, ведь можно было вызвать полицию... Или нет? - задаются вопросом в паблике
Ранее девушка на Porshe разбила шесть машин на парковке в Киеве. По одним данным, она перепутала педали, по другим – у нее случился приступ.
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