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В Киеве неизвестный разбил авто за неправильную парковку

Комментариев: 10
Неизвестный прохожий попрыгал на капоте.
Прохожий отомстил горе-водителю за неправильную парковку
Прохожий отомстил горе-водителю за неправильную парковку
Киев Оперативный

В Киеве у Киево-Печерской Лавры неизвестный мужчина разбил авто за неправильную парковку. Toyota стояла вплотную к стене, прохода для граждан горе-водитель не оставил.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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“Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало“ - говорится в сообщении.

С учетом текущих реалий массовой эвакуации автомобилей за неправильную парковку, ведь можно было вызвать полицию... Или нет? - задаются вопросом в паблике

Ранее девушка на Porshe разбила шесть машин на парковке в Киеве. По одним данным, она перепутала педали, по другим – у нее случился приступ.

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Теги: Киев, авто, парковка
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Комментариев (10)
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iviss    02.02.2020, 14:25
Оценка:  +1
iviss
Еще было бы хорошо после этого вызвать эвакуатор и отправить авто на штрафплощадку))
tinkerrr    02.02.2020, 14:14
Оценка:  -4
tinkerrr
Интересно, он в Лавру шел или уже с нее?
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 14:10
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
Бідний Toyotа. ( Так можна і собак почати бити за недбалих господарів, що вигулють їх на та дуже близько від дитячих та спортивних майданчиків. А чи винен сам пітбуль, що без намордника поза своєю квартирою?
Кайдаш    02.02.2020, 13:04
Оценка:  +17
Кайдаш
Штраф за неправильную парковку, хуле. Зажравшееся быдло надо учить жить в обществе на уровне рефлексов
Ukraineslava    02.02.2020, 12:58
Оценка:  +22
Ukraineslava
Красавчик, жму руку и готов налить такому человеку!!!)
Kismyas    02.02.2020, 12:52
Оценка:  +12
Kismyas
Красавчек)не каждый способен на такое
Потому_что    02.02.2020, 12:37
Оценка:  +30
Потому_что
Правильно сделал, это надо быть полным олигофреном чтобы поставить своё корыто.
ВосставшийИзБана    02.02.2020, 11:20
Оценка:  +29
ВосставшийИзБана
У нас в микрорайоне ездят эвакуаторы по 3-4 штуки. Забирают машины, которые припаркованы без нарушений. А те, что оставлены на тротуарах газонах не трогают. Их забирать неудобно. Схема простая. Услуги эвакуатора оплачиваются в любом случае. Даже если правила не нарушены и это доказано в суде.
МСергей    02.02.2020, 11:19
Оценка:  -22
МСергей
"неизвестный разбил"- а машина чья, тоже неизвестно?
Gular    02.02.2020, 11:09
Оценка:  +22
Gular
молодец
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