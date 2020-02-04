В Киеве возле гаражей на Минском массиве нашли тело молодой девушки

Тело молодой девушки нашли возле пункта приема стеклотары.

4 февраля, в Киеве, обнаружили тело молодой девушки. Она лежала между гаражами, во дворе жилого дома. На месте работают правоохранители. Об этом сообщает Информатор.

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Вызов в полицию поступил около 8 часов утра. Прибывшие на улицу Вышгородская, 34/1 полицейские обнаружили тело девушки возле пункта приема стеклотары. По предварительной информации, она была бездомной.



Медики констатировали смерить девушки. На вид ей было около 25-30 лет. Правоохранители выясняют подробности происшедшего и причину смерти.





Напомним, в центре Киева застрелили пластического хирурга.

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