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В Киеве возле гаражей на Минском массиве нашли тело молодой девушки

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Тело молодой девушки нашли возле пункта приема стеклотары.
Возле гаражей на Минском массиве нашли тело молодой девушки
Возле гаражей на Минском массиве нашли тело молодой девушки
kiev.informator.ua

4 февраля, в Киеве, обнаружили тело молодой девушки. Она лежала между гаражами, во дворе жилого дома. На месте работают правоохранители. Об этом сообщает Информатор. 

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Вызов в полицию поступил около 8 часов утра. Прибывшие на улицу Вышгородская, 34/1 полицейские обнаружили тело девушки возле пункта приема стеклотары. По предварительной информации, она была бездомной.

Медики констатировали смерить девушки. На вид ей было около 25-30 лет. Правоохранители выясняют подробности происшедшего и причину смерти.



Напомним, в центре Киева застрелили пластического хирурга.

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Теги: Минский массив, Киев, девушка, тело, умерла, гаражи
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