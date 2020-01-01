В Киеве "накрыли" онлайн-казино с месячным оборотом в $1 миллион

Три человека организовали деятельность крупного онлайн-казино в миллионным оборотом.

В Киеве правоохранители остановили деятельность нелегального онлайн-казино, которое функционировало под видом IT-компании. Ежемесячный доход компании составлял 1 миллион долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

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Правоохранители выяснили, что онлайн-казино начало работать с 2019 года. В офисах в Киеве трудился штаб специалистов, которые обеспечивали работу интернет-платформы казино. Деятельность злоумышленников распространялась на Украину, а также на рынки Европы, Австралии, США.



В ходе обысков правоохранители изъяли 54 системных блока, 27 ноутбуков, другую компьютерную технику и документацию, которая подтверждала нелегальную деятельность группы. Эксперты киберполиции смогли расшифровать закриптованные жесткие диски. Таким образом правоохранители получили информацию о программном обеспечении для работы платформы онлайн-казино.

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В полиции установили организаторов противозаконной схемы: ими оказались граждане 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Правоохранители готовят подозрения по статье 203-2 (занятие игорным бизнесом) УКУ. Продолжается следствие, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности группы.





Напомним, ВР в первом чтении приняла закон о легализации азартных игр.

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