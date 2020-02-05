В Киеве насмерть сбили девушку, которая перебегала дорогу рядом с переходом

Девушка 1999 года рождения попала под авто в нескольких метрах от дорожного перехода.

Вечером 4 февраля, на проспекте Романа Шухевича в Киеве, автомобиль Skoda сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм девушка скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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Прибывшие на место правоохранители установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, когда попала под авто. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.



В полиции открыли уголовное производство по статье 286 ч.2 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Водителю Skoda грозит до восьми лет тюремного заключения.



Напомним, в Киеве столкнулись два авто, есть погибший.

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