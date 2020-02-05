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В Киеве насмерть сбили девушку, которая перебегала дорогу рядом с переходом

Комментариев: 2
Девушка 1999 года рождения попала под авто в нескольких метрах от дорожного перехода.
20-летняя девушка попала под авто в нескольких метрах от дорожного перехода
20-летняя девушка попала под авто в нескольких метрах от дорожного перехода
kyiv.npu.gov.ua

Вечером 4 февраля, на проспекте Романа Шухевича в Киеве, автомобиль Skoda сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм девушка скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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Прибывшие на место правоохранители установили, что девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, когда попала под авто. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В полиции открыли уголовное производство по статье 286 ч.2 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Водителю Skoda грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве столкнулись два авто, есть погибший.

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Теги: ДТП, Киев, пешеходный переход, девушка
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Комментариев (3)
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МаксимУм    05.02.2020, 13:46
Оценка:  +2
МаксимУм
Даже на пешеходном переходе никогда не надейтесь на то что машина остановится и вас пропустит! Лучше переждать, опоздать, но жить дальше... Умереть с мыслью, что водитель должен был пропустить глупо...
Водители, садясь за руль думайте и будьте внимательны, виноваты всегда вы!
poputchikkm    05.02.2020, 14:08
Оценка:  +1
poputchikkm
Виноват всегда виноватый, и только суд может объявить, кто именно! А пешеходам надо запомнить, особенно девушкам - машина не ипёт, а давит, а останавливаться мгновенно не имеет возможности!
МаксимУм    05.02.2020, 14:13
Оценка:  0
МаксимУм
По нашим ПДД, водитель управляет средством повышенной опасности и должен принять все меры, что бы избежать наезда... Теперь тысяча експертиз, имел ли возможность избежать, что помешало, с какой скоростью двигался и тд...
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