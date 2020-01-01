Переименование метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени – Дробович

Глава Института нацпамяти не видит острой необходимости в переименовании станции.

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Переименование станции киевского метро “Дорогожичи“ в “Бабий Яр“ в данный момент не ко времени. Такое мнение высказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил, что к настоящему времени топоним Бабий яр уже фигурирует в названии Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр“ и остановки троллейбуса №23, расположенной рядом со станцией метро “Дорогожичи“.

Мне кажется, что этот вопрос сейчас не ко времени, по крайней мере, до проведения консультаций с общественностью, экспертами-киевоведами и теми немногочисленными жертвами Холокоста, которые до сих пор живы и могут высказать свое мнение, - заявил Дробович.

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Глава УИНП подчеркнул, что “Дорогожичи“ являются древним киевским топонимом, который впервые упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним “Бабий Яр“ известен с 19 века и тоже является исконно киевским.

Никакого конфликта между названиями нет – они являются историческими и присущими местности. Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как забытый или такой, который под угрозой. Они оба являются важной частью памяти киевлян, - заявил Дробович.

Напомним, ранее частная инициатива Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр“ и Благотворительній фонд “Бабий Яр“ выступили с предложением о переименовании станции киевского метрополитена “Дорогожичи“ в “Бабий Яр“. Таким образом, они хотят напомнить о том, что в Киеве был один из крупнейших пунктов на карте Холокоста.

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