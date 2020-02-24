Институт нацпамяти работает над курсом лекций о российской агрессии

УИНП готовит курс лекций о российской агрессии для школ и ВУЗов.

Украинский институт национальной памяти разрабатывает циклы лекций для школ и высших учебных заведений о российской агрессии в Украине. Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал руководитель УИНП Антон Дробович.

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На данный момент разрабатываются два цикла лекций. Первый из них касается тематики войны с Российской Федерацией.



"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент. и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов" - рассказал Дробович.

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Второй блок вопросов будет касаться гражданского образования.



"Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и обществ сейчас", - отметил глава УИНП.



Напомним, Дробович исключил "разворот" в Институте Нацпамяти.

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