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Институт нацпамяти работает над курсом лекций о российской агрессии

Комментариев: 2
УИНП готовит курс лекций о российской агрессии для школ и ВУЗов.
Глава УИНП Антон Дробович
Глава УИНП Антон Дробович
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Украинский институт национальной памяти разрабатывает циклы лекций для школ и высших учебных заведений о российской агрессии в Украине. Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал руководитель УИНП Антон Дробович.

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На данный момент разрабатываются два цикла лекций. Первый из них касается тематики войны с Российской Федерацией.

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент. и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов" - рассказал Дробович.

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Второй блок вопросов будет касаться гражданского образования. 

"Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и обществ сейчас", - отметил глава УИНП.

Напомним, Дробович исключил "разворот" в Институте Нацпамяти.

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Комментариев (3)
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MNI1957    24.02.2020, 16:51
Оценка:  0
MNI1957
а,о биньдеровцах?память пропала?
Антибес    24.02.2020, 16:21
Оценка:  -1
Антибес
А над какими ещё лекциями работает этот Институт Нацистской Памяти,можно узнать?)))))
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:48
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Насколько Путин - дупло.
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