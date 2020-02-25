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В метрополитене Киева появятся портативные дефибрилляторы

Комментариев: 5
Спасательным устройством оборудуют каждую станцию до конца года.
В метрополитене Киева появятся портативные дефибрилляторы
В метрополитене Киева появятся портативные дефибрилляторы
facebook.com/kievtransport

В 2020 году каждую станцию метрополитена оборудуют автоматическим наружным дефибриллятором (АНД). Аппарат предназначен для спасения жизни людей, у которых остановилось сердце. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КМДА у себя в Facebook

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Как сообщается, до конца 2020 года на всех 52 станциях киевского метрополитена появятся реанимационные дефибрилляторы. Хотя изначально планировали разместить АНД лишь на 20 станциях, позже решение было пересмотрено.

Также сообщается, что все сотрудники метрополитена пройдут обучение по оказанию первой помощи с использованием АНД. При внезапной остановке сердца лишь половине пациентов нужен разряд тока, в то же время каждому необходима сердечно-легочная реанимация.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/kievtransport

Справка. АНД – это спасательное устройство с простой конструкцией для поражения электротоком пациента с внезапной остановкой сердца. Портативная версия изобретена в 1960-х Фрэнком Пантриджем в Северной Ирландии. Прибор предназначен для использования людьми без спецподготовки, но кто прошел подготовку по оказанию первой помощи. Аппарат использует звуковые и визуальные сигналы, чтобы инструктировать пользователя.

Напомним, ранее Кличко пообещал ветку метро до Броваров

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Теги: Киев, Метро, Дефибрилляторы, Медпомощь, Столица
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Комментариев (5)
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ssirano    25.02.2020, 13:35
Оценка:  -1
ssirano
до жопы! В поликлинике не знают что с ним делать, а в метро кто будет это делать?
dimasvetik    25.02.2020, 13:33
Оценка:  +5
dimasvetik
ПОДДЕРЖИВАЮ, еще бы на предприятиях и магазинах и всяких развлекательных комплексах нада
Alexsy    25.02.2020, 13:11
Оценка:  -9
Alexsy
Деньги девать некуда?
Или любой пассажир знает как, когда и зачем нужно дефиблирятор применить?
Или рядом еще специалиста на зарплату посадят.
Или в скорых на портативные денег нет?
Alexsy    25.02.2020, 13:13
Оценка:  -9
Alexsy
Кардиографы еще надо.
Alexsy    25.02.2020, 13:13
Оценка:  -9
Alexsy
Кардиографы еще надо.
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