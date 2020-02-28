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Возле входа в университет в Киеве нашли тело

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На Выдубичах возле входа в НТУ нашли мертвое тело.
Возле входа в НТУ нашли тело
Возле входа в НТУ нашли тело
dtp.kiev.ua

28 февраля, в Киеве, у входа Национальный транспортный университет (НТУ) обнаружили бездыханное тело человека. Об этом информирует паблик dtp.kiev.ua.

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На место прибыли правоохранители. Выясняется личность погибшего и все обстоятельства трагедии.

"У одного из корпусов НТУ (транспортного университета) обнаружили тело человека, без признаков жизни. На место событий вызвана полиция, следственно-оперативная группа. Личность и детали происшествия устанавливаем", - сообщили очевидцы.



Напомним, в Киеве полицейские привели домой девочку и пришли в ужас от увиденного.

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