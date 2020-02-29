В Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы

При столкновении Audi и Mitsubishi пострадали четыре человека. Один из водителей умер в скорой по пути в больницу.

На выезде из Киева в Дарницком районе лоб в лоб столкнулись автомобили Audi и Mitsubishi. Пострадали четыре человека, один из которых скончался в карете скорой помощи, сообщает Информатор в субботу, 29 февраля.

Известно, что Audi ехал из Киева, а Mitsubishi – в столицу. Возле ресторана Fire Bull один из автомобилей выехал на встречную полосу. После столкновения машины начали дымить.

На месте происшествия работали патрульные, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Дорогу перекрыли. Детали случившегося устанавливаются.

Пострадавших госпитализировали с травмами разной тяжести. Это двое девушек-пассажирок, парень-водитель Audi и мужчина, который был за рулем Mitsubishi. Все они все были без сознания. Водитель Mitsubishi умер в скорой по пути в больницу.

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