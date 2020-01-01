В Днепре легковушка протаранила военную колонну

Видео инцидента опубликовали местные СМИ.

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В среду, 26 февраля, в Днепре произошло ДТП с участие легкового автомобиля и грузовика в составе колонны военной техники. Видео инцидента опубликовал ресурс “Днепр Оперативный“.

Авария случилась в 10 часов утра на пересечении ул. Старокодацкой и Запорожского шоссе. Водитель BMW, который ехал по Запорожскому шоссе, не пропустил колонну военных машин и на полном ходу протаранил КамАЗ. После удара, автомобиль влетел в машину сопровождения ГАЗ-24, которая перекрывала дорогу, чтобы грузовики с топливом смогли пересечь шоссе.

По предварительной информации, 24 летний водитель BMW, находился за рулем в нетрезвом состоянии. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Напомним, в Киеве столкнулись два авто, одно отбросило в остановку. Три женщины, находившиеся в Audi, пострадали после того, как в их авто на скорости влетел Ford.

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