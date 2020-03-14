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В Киеве начали обрабатывать улицы средствами от коронавируса

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Сотрудники Киевавтодора начали мыть дороги и мосты, а коммунальные предприятия дезинфицируют остановки и подземные переходы: обрабатывают поручни, перила, скамейки и лифты.
Улицы Киева начали обрабатывать спецсредствами от коронавируса
Улицы Киева начали обрабатывать спецсредствами от коронавируса
kyivcity.gov.ua

В Киеве усилена санитарная обработка дорог, искусственных сооружений и общественного транспорта в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в субботу, 4 марта.

С 14 марта предприятия, подчиненные коммунальной корпорации Киевавтодор, начали мыть дороги, мосты и путепроводы моющими средствами.

Также осуществляется дезинфекция остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатываются поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики и маршрутные автобусы.

 

 

Напомним, что ранее в КГГА рассказали о состоянии пассажиров, снятых с самолета из Италии. Пациентам проведено экспресс тест на Covid 19, предварительно, все три результата - негативные.

Также сообщалось, что магазинам и рынкам в Киеве поручили создать запас продуктов. Стратегические запасы продовольствия должны включать крупы, хлеб, мясо, сахар, соль, муку, чай, кофе и другие продукты.

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Теги: Киев, карантин, Киевавтодор, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jyjydess    14.03.2020, 19:45
Оценка:  0
jyjydess
Ахахахахахахаха!Давно я так не смеялся!
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