В Киеве отказались проверить на коронавирус больную пневмонией

Появились первые детали медицинского скандала.

Сразу несколько больниц Киева отказались проверить на коронавирус больную пневмонией женщину.

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Об этом рассказал киевлянин Александр Моргун на своей странице в соцсети.

По словам мужчины, его семья на собственном опыте убедилась в халатности украинских врачей, поскольку именно его мать отказались проверить на наличие коронавируса, хотя у нее наблюдались все признаки.

Хочу рассказать, как Украина “готова” к пандемии Covid-19. Уже который день ощущаю это на собственной шкуре в лице родной матери. Предыстория: с 07.03.2020 повысилась температура (39 градусов), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды. Но... Температура не сбивалась жаропонижающими надолго. 5-й день, 11.03.2020, было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми “прелестями“: семейный врач на курсах, дежурный непонятно где. Диагноз: ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Ни анализ, ни рентген не назначены, - написал мужчина.

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Также сын потерпевшей рассказал, что, когда состояние женщины ухудшилось, они обратились в частную клинику “Viva“. Медики обнаружили правостороннюю пневмонию и поставили капельницу, которая так и не помогла. В городской больнице №3, куда оттуда попала больная, пневмонии не увидели и диагностировали бронхит.

Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое. Назначены очередные капельницы антибиотика. Сразу прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: “Не накручивайте себя, все в норме, - добавил сын потерпевшей.

Затем у матери мужчины температура поднялась уже до 40 градусов. Семья направилась в сеть “Добробут“.

Диагноз: грипп - нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19. Еду в Киевскую Городскую детскую клиническую больницу №2, как больницу, анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемном: идите в инфекционное. В инфекционном - “Мы такого не делаем пусть вам “Добробут“ делает“, - добавил мужчина.

Он рассказал, что тест на коронавирус женщине отказались провести и в Александровской клинической больнице.

Коротко о главном: человек с реальным подозрением на “карантинный“ вирус Covid-19 не может пройти тест на него уже 3-й день! Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 случая! Правда: нечем ставить правильный диагноз! Лечим пневмонию или то, что умеем… Пост немного панический! Надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после кипиша в пульмонологии маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест. Если вы думаете, что в Киеве - столице - можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы глубоко ошибаетесь, - добавил мужчина.

Напомним, в Киеве сотрудники МВД сдают тест на вирус COVID-19. В очереди стоят тысячи людей.

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