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В Киеве сотрудники МВД сдают тест на вирус COVID-19

Комментариев: 2
В очереди стоят тысячи людей.
Очереди на сдачу теста
Очереди на сдачу теста
facebook.com/anton.gerashchenko

Сегодня, 16 марта, в центре Киева собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру. Их также опросят на предмет заболевания родственников и близких людей. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook

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По словам Геращенко, все проходит спокойно и организованно. Он также отметил, что те, кто чувствует себя плохо, были предупреждены и остались дома.

Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, есть ли у них, или у их родственников повышенная температура и другие признаки ОРВИ, - говорится в сообщении.

Очереди на сдачу теста
Очереди на сдачу теста
facebook.com/anton.gerashchenko

Скриншот
Скриншот
facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подтверждены еще два случая вируса COVID-19. Заболевшие находятся в Черновицкой области. 

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Теги: Киев, МВД, Тесты, Коронавирус
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Комментариев (2)
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МаксимУм    16.03.2020, 10:47
Оценка:  +2
МаксимУм
Значит в магазине в очереди не собираться, а собрать очередь из 1000 челов на работе можно? Респект МВД)))
Путин-Xyйло    16.03.2020, 10:40
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
А что в аптеках уже термометров не продают? Или работники полиции ими пользоваться не умеют?
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