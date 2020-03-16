В Киеве сотрудники МВД сдают тест на вирус COVID-19

В очереди стоят тысячи людей.

Сегодня, 16 марта, в центре Киева собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру. Их также опросят на предмет заболевания родственников и близких людей. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook.

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По словам Геращенко, все проходит спокойно и организованно. Он также отметил, что те, кто чувствует себя плохо, были предупреждены и остались дома.

Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, есть ли у них, или у их родственников повышенная температура и другие признаки ОРВИ, - говорится в сообщении.

Очереди на сдачу теста facebook.com/anton.gerashchenko

Скриншот facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подтверждены еще два случая вируса COVID-19. Заболевшие находятся в Черновицкой области.

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