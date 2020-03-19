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За месяц карантина Киев потеряет более миллиарда гривен – Кличко

Комментариев: 1
Столичные власти уже планируют просить финансовую помощь у правительства.
Кличко пророчит Киеву миллиардные убытки
Кличко пророчит Киеву миллиардные убытки
Виталий Кличко/Фейсбук

Из-за мер карантина, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, финансовые потери Киева могут составить более миллиарда гривен. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире “Украинского радио“, пишет “Укринформ“.

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“Мы понимаем также и страны Европейского Союза, разные страны несут большие экономические потери. Такие же убытки несет и Киев, и Украина. Мы, может, пока не чувствуем насколько это экономически больно, мы еще почувствуем. Но мы делаем все для того, чтобы сейчас уменьшить нагрузку и на малый, и на средний бизнес ... Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен“, - сказал Кличко.

Также он отметил, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к правительству.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

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Теги: Кличко, Киев, Кабмин, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
МаксимУм    19.03.2020, 11:54
Оценка:  +8
МаксимУм
Кто то теряет, а кто то находит...
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