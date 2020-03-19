За месяц карантина Киев потеряет более миллиарда гривен – Кличко

Столичные власти уже планируют просить финансовую помощь у правительства.

Из-за мер карантина, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, финансовые потери Киева могут составить более миллиарда гривен. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире “Украинского радио“, пишет “Укринформ“.

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“Мы понимаем также и страны Европейского Союза, разные страны несут большие экономические потери. Такие же убытки несет и Киев, и Украина. Мы, может, пока не чувствуем насколько это экономически больно, мы еще почувствуем. Но мы делаем все для того, чтобы сейчас уменьшить нагрузку и на малый, и на средний бизнес ... Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен“, - сказал Кличко.

Также он отметил, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к правительству.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

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