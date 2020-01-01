В Киеве усилили дезинфекцию дорог и общественного транспорта, - Кличко

Мэр Киева рассказал об усиленных мерах по дезинфицировании столицы.

Работники коммунальных служб Киева усилили обработку города дезинфицирующими средствами. Об этом на брифинге 23 марта рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"Коммунальные предприятия Киева усилили обработку улиц, дорог, мостов, общественного транспорта моющими (дезинфицирующими) средствами", - сказал Кличко.



Мэр отметил, что в дезинфекции задействованы 98 специальных автомобилей "Укравтодора", однако количество техники может увеличиться.



"При необходимости мы можем увеличить количество техники. Они обрабатывают остановки общественного транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы", - сказал Кличко.





Напомним, в Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус.

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