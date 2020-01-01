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В Киеве усилили дезинфекцию дорог и общественного транспорта, - Кличко

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Мэр Киева рассказал об усиленных мерах по дезинфицировании столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
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Работники коммунальных служб Киева усилили обработку города дезинфицирующими средствами. Об этом на брифинге 23 марта рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"Коммунальные предприятия Киева усилили обработку улиц, дорог, мостов, общественного транспорта моющими (дезинфицирующими) средствами", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что в дезинфекции задействованы 98 специальных автомобилей "Укравтодора", однако количество техники может увеличиться. 

"При необходимости мы можем увеличить количество техники. Они обрабатывают остановки общественного транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы", - сказал Кличко.



Напомним, в Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус.

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Теги: Коронавирус, Киев, Кличко
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