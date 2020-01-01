В ВСУ рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

В самоизоляции находятся 130 военных ВСУ.

По состоянию на 12.00 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 военными ВСУ. Об этом сообщил начальник штаба, полковник медслужбы Андрей Галушка.

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"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - пишет информагенство Минобороны Украины "АрмияInform" со ссылкой на Галушка.



Он отметил, что Медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС/АТО. Военные также получили 20 тысяч защитных масок и дезинфицирующие средства.



"К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половину из которых отправлено в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования", - сказал Галушка.



Напомним, правоохранители рассказали, как украинцам обеспечить кибербезопасность у себя дома.

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