В Киеве сильный пожар: Горит электростанция на Позняках

Очевидцы утверждают, что пожару предшествовал взрыв.

На улице Ревуцкого в Киеве возник сильный пожар на электростанции. Видео ЧП очевидцы опубликовали в Фейсбук-сообществе “Киев Оперативный“.

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“Прямо сейчас горит электростанция на Ревуцкого. Очевидцы утверждают, что перед пожаром было слышно сильный взрыв“, — говорится в комментарии к видео.

В комментариях под роликом пользователи пишут о том, что вероятной причиной возгорания могла стать повышенная нагрузка на подстанцию. Недавно в этом районе были введены в эксплуатацию новые здания, нагрузка от которых, видимо, превысила возможности электроснабжающей инфраструктуры.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения огонь не утихает уже 11-е сутки. Огнем охвачено четыре лесничества.

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