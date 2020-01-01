Пожар в Чернобыле: Огнем охвачено четыре лесничества

В Чернобыльской зоне отчуждения огонь не утихает уже 11-е сутки.

В зоне Чернобыльской атомной электростанции продолжают бушевать лесные пожары. К тушению огня в Зоне отчуждения привлечены 415 спасателей и 98 единиц техники, сброшено 538 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“По состоянию на 7 ч. 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлены 227 сбросов - 538 тонн воды)“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне. На вторник у президента запланирована встреча с главой ГСЧС Украины. Они обсудят текущую ситуацию и возможный ущерб от огня.

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