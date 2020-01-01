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Киев окружили блок-постами с броневиками

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Въезжающим в город будут проводить температурный скрининг.
Блок-пост на Житомирском шоссе
Блок-пост на Житомирском шоссе
Страна

С утра 16 апреля на въезде в столицу правоохранители установили около 10 блок-постов для проведения температурного скрининга у въезжающих в город. На блок-постах дежурят вооруженные автоматами полицейские, рядом - припаркованы броневики. Об этом сообщает издание “Страна“.

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Людям с температурой 37,5 и признаками ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус и отправлять на самоизоляцию. В случае температуры выше 38 - будут госпитализировать.

Журналисты отмечают, что на 8 утра проезд был открыт, автомобили не останавливали и скрининг не проводился. В частном разговоре один из полицейских рассказал, что пост начнет работать с 13:00, после прибытия медиков и сотрудники КГГА.

 

Страна

 


Напомним, за пошедшие сутки в Украине зафиксировано почти 400 новых случаев заражения коронавирусом. 

 

 

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Теги: скрининг, блок-посты, Киев, карантин, коронавирус
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