Ионинский монастырь закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

Как и в Печерской Лавре, в монастыре выявлена вспышка опасной инфекции.

В Ионинском монастыре, где выявлена вспышка коронавируса, вводится режим карантина. Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

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“Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря“, - заявил мэр.

Он также сообщил о выявлении новых случаев заражения в Киево-Печерской лавре. Там выявили семь новых больных.

Напомним, в Киеве зафиксирован очередной антирекорд заражений COVID-19. В столице уже 705 человек инфицированы коронавирусом.

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