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Виден столб черного дыма: В Киеве горит известный ресторан

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Появились первые кадры из места событий.
Фото из места событий
Фото из места событий
скриншот

В Харьковском массиве Киева неожиданно загорелся ресторан "Новая Земля". На данный момент информации о пострадавших и причинах пожара нет.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые активно делятся видеороликами с густым столбом дыма.

Очевидцы сообщают, что сейчас на месте происшествия уже работают спасатели. На данный момент известно, что возгорание произошло на площади 150 квадратных метров, которую занимает ресторан "Новая Земля" по улице Ревуцкого, 4. Причины пожара спасатели назовут после его ликвидации. 

Напомним, 16 апреля, в результате возгорания сухой травы в районе села Новоселки Радомышльского района Житомирской области, огонь уничтожил и повредил 8 зданий, среди которых 3 жилых дома. 

 

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Теги: пожар, Киев, ресторан
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Комментариев (1)
John*B    17.04.2020, 16:40
Оценка:  0
John*B
Бля! Новая земля всего-то... ( Я уж подумал Шелковицу на подоле 5й раз палят!) Вот карантин проклятый! Где самоизолируются там и жгут!)
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