В Киеве 770 больных COVID-19: за сутки выявили еще 65 человек

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 6 медиков и 26 служителей Киево-Печерской Лавры.

В Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки, 17 апреля, количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирусное заболевание, увеличилось на 65 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди новых инфицированных 6 медиков и 26 человек из Киево-Печерской лавры. В больницы столицы вчера госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких! - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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