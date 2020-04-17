Зеленский: Пикник или шашлыки на праздники могут стоить жизни

Президент отметил, что пик коронавируса в Украине ещё не пройден.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать карантинные меры и оставаться дома. Он отметил, что страна еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Президент попросил украинцев быть осторожными во время Пасхальных и майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но он чрезвычайно важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время“, - отметил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинских медиков будут тестировать на COVID-19 каждые 5 дней. Глава Минздрава Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования среди медработников.

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