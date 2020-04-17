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Зеленский: Пикник или шашлыки на праздники могут стоить жизни

Комментариев: 2
Президент отметил, что пик коронавируса в Украине ещё не пройден.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать карантинные меры и оставаться дома. Он отметил, что страна еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Президент попросил украинцев быть осторожными во время Пасхальных и майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но он чрезвычайно важен. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время“, - отметил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинских медиков будут тестировать на COVID-19 каждые 5 дней. Глава Минздрава Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования среди медработников. 

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Теги: Зеленский, Коронавирус, Карантин, Праздники, Пасха, Пикник, Шашлыки
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Комментариев (2)
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xxxAppolonxxx    17.04.2020, 16:23
Оценка:  -1
xxxAppolonxxx
Нууууу если снайперы будут работать.....!
Noblesse_obliger    17.04.2020, 15:36
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Полный ИДИОТ, люди будут в кругу своей семьи,если и заразятся то это уже произошло!!!
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