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В ближайшее время смог в Киеве не исчезнет – метеоролог

Комментариев: 2
Глава Укргидрометцентра рассказал, когда ветер выдует из Киева грязный воздух.
Смог в Киеве сохранится как минимум до начала следующей недели
Смог в Киеве сохранится как минимум до начала следующей недели
facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киеве в субботу в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида. Однако ожидать улучшения ситуации в ближайшие дни не стоит. Об этом заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК“, - отметил он.

По словам Прокопенко, такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритичные для населения.

Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве, - объяснил он.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

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Теги: смог, Киев, метеорологи, Укргидрометцентр, пожар, Житомирская область
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Комментариев (2)
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i-danish70    18.04.2020, 16:26
Оценка:  0
i-danish70
Однозначно поджоги по заданию из России - строго по розе ветров - чтоб на Киев, нигде кроме указанной локации на Полесье нет никаких пожаров , а значит и выжигания травы местным населением - не причина
SergioS    18.04.2020, 16:33
Оценка:  0
SergioS
Они же говорили, что помогут. Вот и "помагают".
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