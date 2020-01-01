На Житомирщине лесные пожары уничтожили более 80 домов селян

Охватившие регион лесные пожары особенно сильно затронули Овручский район, где сгорело 4 тысячи гектар леса.

В Житомирской области в пятницу, 17 апреля, сгорело около 4 тысяч гектаров леса. При этом огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей. Об этом сообщил председатель Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко.

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“Сегодня были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса. По полученной информации, на территории 6 лесничеств в Овручском районе продолжаются масштабные лесные пожары, начавшиеся еще 16 апреля“, - написал он в Facebook вечером 17 апреля.

По словам Бунечко, наибольший ущерб огонь нанес селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личмани. Глава ОГА добавил, что количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке – это около 50 человек.

Все переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем, - отметил Бунечко.

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Для борьбы с огнем привлечен весь личный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Также привлекли работников лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 18 апреля спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила и пеньков. К тушению привлекалась даже авиация. Сообщают, что открытых очагов горения уже нет.

Напомним, в Черниговской области во время пожара погибли три человека. Огнем в частном доме были уничтожена кровля, перекрытия и вещи на общей площади 80 кв. м.

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