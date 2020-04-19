В МОЗ предупредили об опасности смога в Киеве

В МОЗ подчеркнули, что смог не несет радиологической угрозы.

Несколько дней подряд киевляне страдают от смога EPA/UPG

В МОЗ предупредили об опасности смога в столице. По словам медиков, смог образовался из-за горения сухостоя.

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“Химической и радиологической угрозы смог не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний“ - подчеркнули в МОЗ

При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу

Как уберечься от смога в Киеве - советы МОЗ

Не выходите на улицу утром.

Не курите и не употребляйте алкоголь.

Избегайте длительных прогулок.

Выпивайте по 2-3 литры воды в день.

Плотно закрывайте окна и двери.

Промывайте нос и горло.

Включите кондиционер.

Употребляйте кисломолочные продукты.

Проводите влажную уборку.

Не сжигайте сухостой.

В МОЗ дали рекомендации, как киевлянам уберечься от смога МОЗ

Ранее метеоролог рассказал, что в ближайшее время смог в Киеве не исчезнет.

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