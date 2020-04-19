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В МОЗ предупредили об опасности смога в Киеве

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В МОЗ подчеркнули, что смог не несет радиологической угрозы.
Несколько дней подряд киевляне страдают от смога
Несколько дней подряд киевляне страдают от смога
EPA/UPG

В МОЗ предупредили об опасности смога в столице. По словам медиков, смог образовался из-за горения сухостоя.

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“Химической и радиологической угрозы смог не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний“ - подчеркнули в МОЗ

При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу

Как уберечься от смога в Киеве - советы МОЗ

  • Не выходите на улицу утром.
  • Не курите и не употребляйте алкоголь.
  • Избегайте длительных прогулок.
  • Выпивайте по 2-3 литры воды в день.
  • Плотно закрывайте окна и двери.
  • Промывайте нос и горло.
  • Включите кондиционер.
  • Употребляйте кисломолочные продукты.
  • Проводите влажную уборку.
  • Не сжигайте сухостой. 

В МОЗ дали рекомендации, как киевлянам уберечься от смога
В МОЗ дали рекомендации, как киевлянам уберечься от смога
МОЗ

Ранее метеоролог рассказал, что в ближайшее время смог в Киеве не исчезнет.

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Теги: МОЗ, Киев, смог
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Комментариев (1)
bertal    19.04.2020, 12:35
Оценка:  0
bertal
Курение и алкоголь, помогут уберечься от смога? В МОЗ работают дебилы
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