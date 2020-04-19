В МОЗ предупредили об опасности смога в Киеве
В МОЗ подчеркнули, что смог не несет радиологической угрозы.
В МОЗ предупредили об опасности смога в столице. По словам медиков, смог образовался из-за горения сухостоя.
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“Химической и радиологической угрозы смог не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний“ - подчеркнули в МОЗ
При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу
Как уберечься от смога в Киеве - советы МОЗ
- Не выходите на улицу утром.
- Не курите и не употребляйте алкоголь.
- Избегайте длительных прогулок.
- Выпивайте по 2-3 литры воды в день.
- Плотно закрывайте окна и двери.
- Промывайте нос и горло.
- Включите кондиционер.
- Употребляйте кисломолочные продукты.
- Проводите влажную уборку.
- Не сжигайте сухостой.
Ранее метеоролог рассказал, что в ближайшее время смог в Киеве не исчезнет.
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