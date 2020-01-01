МВД: Пожары под Киевом – результат массовых умышленных поджогов

Замглавы МВД сообщил, что полиции известно как минимум о двух поджигателях, которых сейчас разыскивают.

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде“, – написал Геращенко и призвал сообщить в полицию тех, кто узнал злоумышленников на видео.

Замглавы МВД отметил, что пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов и не могут быть списаны на природный фактор.

Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы, - подчеркнул чиновник.

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Геращенко также указал на то, что примыкающих к зоне пожаров районах соседней Беларуси ничего похожего по масштабам не наблюдается. Нет сильных пожаров также к югу, востоку и западу от Киева, или в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях.

Призываю всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщайте об этом в полицию! – написал замглавы МВД.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

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