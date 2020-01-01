Кличко: В Киеве за сутки 49 новых случаев коронавируса

Также подтверждены два летальных случая.

За прошедшие сутки еще в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 49 человек, из них - двое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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“За прошедшие сутки, к сожалению, два летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - написал глава Киева в Telegram утром в понедельник.

Среди заболевших за сутки - 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток.

Госпитализированы 21 пациент, остальные на самоизоляции под контролем медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вдвое сократился прирост зараженных.