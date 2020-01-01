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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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Количество инфицированных коронавирусом в столице перевалило за тысячу.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на четверг, 23 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1059 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (266). За ним идет Дарницкий (164), Соломенский (106) и Голосеевский (100). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 266
  • Дарницкий район – 164
  • Соломенский район – 106
  • Голосеевский район – 100
  • Деснянский район – 87
  • Шевченковский район – 85
  • Днепровский район – 83
  • Святошинский район – 60
  • Оболонский район – 59
  • Подольский район – 49

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса. За сутки заразились 578 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Районы, Эпидемия, Данные, Статистика
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