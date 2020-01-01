COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

Количество инфицированных коронавирусом в столице перевалило за тысячу.

По данным на четверг, 23 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1059 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (266). За ним идет Дарницкий (164), Соломенский (106) и Голосеевский (100). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 266

Дарницкий район – 164

Соломенский район – 106

Голосеевский район – 100

Деснянский район – 87

Шевченковский район – 85

Днепровский район – 83

Святошинский район – 60

Оболонский район – 59

Подольский район – 49

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса. За сутки заразились 578 человек.

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