COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
Количество инфицированных коронавирусом в столице перевалило за тысячу.
По данным на четверг, 23 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1059 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (266). За ним идет Дарницкий (164), Соломенский (106) и Голосеевский (100). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 266
- Дарницкий район – 164
- Соломенский район – 106
- Голосеевский район – 100
- Деснянский район – 87
- Шевченковский район – 85
- Днепровский район – 83
- Святошинский район – 60
- Оболонский район – 59
- Подольский район – 49
Напомним, ранее в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса. За сутки заразились 578 человек.
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