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Кличко принял решение по своему заму Слончаку, который угрожал полиции

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Замглавы КГГА угрожал полицейским увольнением и бросался на одного из правоохранителей.
Заместитель мэра Владимир Слончак
Заместитель мэра Владимир Слончак
kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака, который вечером в воскресенье, 26 апреля, кидался на полицейских и угрожал им. Об этом Кличко написал у себя в Telegram-канале

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“Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00“, - написал мэр.

Скриншот
Скриншот
t.me/Виталий Кличко

Напомним, вчера задержали Владимира Слончака после нападения на полицейского. Ситуация была следующая: копы остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. В автомобиле были замглавы КГГА и замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак набросился на полицейского и стал угрожать увольнением. В итоге его задержали.

Задержание Владимира Слончака
Задержание Владимира Слончака
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее мэр Кличко прокомментировал скандал с Николаем Поворозником, которого обвиняют в коррупции. Он заявил, что не будет никого покрывать. 

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Теги: Кличко, Слончак, Инцидент, Решение, Полиция, Конфликт
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