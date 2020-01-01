Известно имя полицейского, которого Слончак ударил по лицу

Правоохранителю потребовалась медицинская помощь.

Известно имя копа, которого Слончак ударил по лицу facebook.com/KyivOperativ

Вчера вечером в воскресенье, 26 апреля, заместитель главы КГГА Владимир Слончак ударил по лицу инспектора патрульной полиции старшего лейтенанта Мишуру. Полицейскому оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает нардеп Александр Дубинский у себя в Facebook.

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Как сообщил депутат, около 22:30 сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение ПДД автомобиль Мерседес, за рулем которого находилась депутат Киевского городского совета Костенко, 1979 г. рождения (по предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения).

Во время общения с полицейскими пассажир автомобиля - заместитель главы Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве старшего лейтенанта полиции Мишуру, 1982 г.р. (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан, - пишет Дубинский.

Скриншот facebook.com/Александр Дубинский

Напомним, ранее Кличко принял решение по своему заму Слончаку, который угрожал полиции. Замглавы КГГА угрожал полицейским увольнением и бросался на одного из правоохранителей.

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