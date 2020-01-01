Задержание Слончака: Заместителю главы КГГА грозит до 5 лет за решеткой

На данный момент Слончак находится в изоляторе временного содержания.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание замглавы КГГА Владимира Слончака. Он заявил, что Слончак ответит по всей строгости закона. Статус и должность не помогут ему избежать ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу“, - заявил Клименко.

Он добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Относительно депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили на нее админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что заммэра Киева Владимир Слончак напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками.

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