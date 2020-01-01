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Задержание Слончака: Заместителю главы КГГА грозит до 5 лет за решеткой

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На данный момент Слончак находится в изоляторе временного содержания.
Бывший замглавы КГГА Владимир Слончак
Бывший замглавы КГГА Владимир Слончак
kyivcity.gov.ua

Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание замглавы КГГА Владимира Слончака. Он заявил, что Слончак ответит по всей строгости закона. Статус и должность не помогут ему избежать ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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“Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу“, - заявил Клименко.

Он добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Относительно депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили на нее админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что заммэра Киева Владимир Слончак напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками. 

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Теги: Слончак, ИВС, Уголовное дело, Полиция, Нападение
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