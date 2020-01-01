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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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За сутки в столице коронавирусом заразились 48 человек.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на вторник, 5 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1583 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (336) и Дарницком (261) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 336
  • Дарницкий район – 261
  • Соломенский район – 153
  • Днепровский район – 149
  • Голосеевский район – 145
  • Деснянский район – 135
  • Шевченковский район – 119
  • Оболонский район – 113
  • Святошинский район – 97
  • Подольский район – 75

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса. За сутки заразились 366 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Статистика, Данные
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