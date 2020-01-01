COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
За сутки в столице коронавирусом заразились 48 человек.
По данным на вторник, 5 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1583 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (336) и Дарницком (261) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 336
- Дарницкий район – 261
- Соломенский район – 153
- Днепровский район – 149
- Голосеевский район – 145
- Деснянский район – 135
- Шевченковский район – 119
- Оболонский район – 113
- Святошинский район – 97
- Подольский район – 75
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса. За сутки заразились 366 человек.
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