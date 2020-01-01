COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

За сутки в столице коронавирусом заразились 48 человек.

По данным на вторник, 5 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1583 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (336) и Дарницком (261) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 336

Дарницкий район – 261

Соломенский район – 153

Днепровский район – 149

Голосеевский район – 145

Деснянский район – 135

Шевченковский район – 119

Оболонский район – 113

Святошинский район – 97

Подольский район – 75

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса. За сутки заразились 366 человек.

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