Кличко о затоплении Киева: Канализация не обновлялась десятилетиями

Мэр отметил, что под Киевом находятся 800 километров канализации, которая не справляется с дождями.

Киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что в столице 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которой не обновляли десятилетиями. Из-за этого, во время дождей, столицу постоянно затапливает. Об этом мэр заявил на брифинге.

Читай также: Засуха и голод. Что ждет мир после коронавируса

Так, по словам мэра, после очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации “Киевавтодор“ работает в усиленном режиме.

Возле проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро “Дорогожичи“ и поблизости “Левобережной“. Также коммунальные службы вновь совершат очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже несет в стоки, - подчеркнул мэр.

По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.

Но, не будем забывать, что в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую часть которых не обновляли десятилетиями. И они очень устарели, - заявил Кличко.

Напомним, ранее на Киев обрушился мощный ливень. Жители столицы наблюдали первый в этом году по-настоящему мощный ливень.

Читай также: Потоп на улицах и вырванные деревья: Буря в Черновцах

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.