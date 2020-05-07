Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки в Киеве 24 новых случая коронавируса, - Кличко

Комментариев: 1
Мэр Киева озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Скриншот

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 24 жителей Киева. Один человек умер. Всего в столице 1675 активных случаев коронавируса. Об это во время традиционного онлайн-брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Читай также: В Минздраве объяснили, почему так много медиков заболели COVID-19

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - отметил мэр.

Болезнь выявили у 11 женщин возрастом от 26 до 63 лет и 11 мужчин от 30 до 64 лет. Диагноз COVID-19 также подтвердили у двух несовершеннолетних мальчиков: 12 и 13 лет.

8 пациентов госпитализировано, остальные лечатся на самоизоляции. 

Напомним, на Киевщине за сутки два человека скончались от COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Cudzoziemiec    07.05.2020, 13:00
Оценка:  0
Cudzoziemiec
а они пооткрывали рынки....я херею
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь