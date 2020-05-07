За сутки в Киеве 24 новых случая коронавируса, - Кличко

Мэр Киева озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в столице.

За прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 24 жителей Киева. Один человек умер. Всего в столице 1675 активных случаев коронавируса. Об это во время традиционного онлайн-брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Читай также: В Минздраве объяснили, почему так много медиков заболели COVID-19

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - отметил мэр.



Болезнь выявили у 11 женщин возрастом от 26 до 63 лет и 11 мужчин от 30 до 64 лет. Диагноз COVID-19 также подтвердили у двух несовершеннолетних мальчиков: 12 и 13 лет.



8 пациентов госпитализировано, остальные лечатся на самоизоляции.

Напомним, на Киевщине за сутки два человека скончались от COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.