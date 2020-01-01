COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

За сутки в столице подтверждено 24 новых случая инфицирования коронавирусом.

По данным на четверг, 7 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1675 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (361) и Дарницком (285) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 361

Дарницкий район – 285

Соломенский район – 159

Голосеевский район – 152

Днепровский район – 150

Деснянский район – 148

Шевченковский район – 125

Оболонский район – 117

Святошинский район – 99

Подольский район – 79

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 691 случай коронавируса. За сутки заразились 507 человек.

Читай также: Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.