COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
За сутки в столице подтверждено 24 новых случая инфицирования коронавирусом.
По данным на четверг, 7 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1675 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (361) и Дарницком (285) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 361
- Дарницкий район – 285
- Соломенский район – 159
- Голосеевский район – 152
- Днепровский район – 150
- Деснянский район – 148
- Шевченковский район – 125
- Оболонский район – 117
- Святошинский район – 99
- Подольский район – 79
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 691 случай коронавируса. За сутки заразились 507 человек.
Читай также: Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.