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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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За сутки в столице подтверждено 24 новых случая инфицирования коронавирусом.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на четверг, 7 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1675 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (361) и Дарницком (285) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 361
  • Дарницкий район – 285
  • Соломенский район – 159
  • Голосеевский район – 152
  • Днепровский район – 150
  • Деснянский район – 148
  • Шевченковский район – 125
  • Оболонский район – 117
  • Святошинский район – 99
  • Подольский район – 79

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 691 случай коронавируса. За сутки заразились 507 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Статистика, Данные
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