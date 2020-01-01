В Киеве открылся Ботанический сад

Жителям столицы разрешили гулять в саду на Печерске.

В столице в связи с ослаблением карантинных мер открылся Ботанический сад на Печерске. Об этом сообщает ресурс Страна.ua.

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Как сообщается, сейчас в саду можно наблюдать толпу людей, при этом далеко не все из них соблюдают социальную дистанцию. Также можно заметить, что часть людей гуляет без медицинских масок.

Отметил, что раньше полиция патрулировала парк и штрафовала тех, кто проникал на его территорию.

Ботанический сад strana.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры. Кличко предупредил о росте заболевших коронавирусом.

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