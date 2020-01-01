В Киеве открылись пункты сбора использованных масок: Адреса

Киевляне смогут сдавать на утилизацию использованные средства защиты.

С 13 мая в Киеве открылись 14 пунктов по утилизации использованных масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Константин Яловой.

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"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", - написал он.



Отдать на использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa по следующим адресам:

улица Гришко, 3;

проспект Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

улица Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский проспект, 56-а;

улица Голосеевская, 13-а;

Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";

улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

улица Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

Проспект Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

проспект С. Бандеры, 26-в;

улица С. Лифаря, 2-а.

Напомним, мэр Киева Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая.

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