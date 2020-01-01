В Киеве открылись пункты сбора использованных масок: Адреса
С 13 мая в Киеве открылись 14 пунктов по утилизации использованных масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Константин Яловой.
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"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", - написал он.
Отдать на использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa по следующим адресам:
- улица Гришко, 3;
- проспект Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- улица Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский проспект, 56-а;
- улица Голосеевская, 13-а;
- Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
- улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- улица Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
- Проспект Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- проспект С. Бандеры, 26-в;
- улица С. Лифаря, 2-а.
Напомним, мэр Киева Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая.
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