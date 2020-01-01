Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве открылись пункты сбора использованных масок: Адреса

Комментариев: 0
Киевляне смогут сдавать на утилизацию использованные средства защиты.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

С 13 мая в Киеве открылись 14 пунктов по утилизации использованных масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Константин Яловой.

Читай также: Маски и дистанция: В ОП анонсировали внедрение адаптивного карантина

"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыты! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash&Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", - написал он.

Отдать на использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa по следующим адресам:

  • улица Гришко, 3;
  • проспект Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • улица Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский проспект, 56-а;
  • улица Голосеевская, 13-а;
  • Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
  • улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • улица Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

  • Проспект Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • проспект С. Бандеры, 26-в;
  • улица С. Лифаря, 2-а.

Напомним, мэр Киева Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь