В столице показали, как проходит утилизация использованных средств индивидуальной защиты.

COVID-19 в Киеве: Как сжигают использованные маски и перчатки Костянтин Яловый / Фейсбук

Сжигание использованных масок и перчаток в столице проводится в два этапа. Сначала контейнеры с отходами уничтожают в специальной печи при 750 градусах. После оставшиеся отходы сжигают повторно при температуре 1200 градусов.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Константин Яловой.

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По словам депутата, утилизация является очень важной по двум причинам - чтобы не загрязнять Киев и не создавать биологическую угрозу.

При сгорании образуются газы, которые сначала проходят через скруббер (систему очистки), и только потом попадают в атмосферу - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.

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