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В Киеве суд отправил в СИЗО мужчину, который пытался сбыть полкило кокаина

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Подозреваемого задержали в Дарницком районе столицы .
Мужчина пытался продать 0,5 кг кокаина
Мужчина пытался продать 0,5 кг кокаина
Нацполиция Украины

Дарницкий райсуд Киева арестовал 37-летнего жителя столицы по подозрению в продаже наркотиков на общую стоимость в 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева. 

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Отмечается, что подозреваемого задержали в Дарницком районе, когда он перевозил в своем автомобиле пакет с 500 гр кокаина. Наркотики хранились с целью дальнейшего сбыта. 

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах). Суд отправил подозреваемого в СИЗО с правом на внесение залога суммой в 630 тысяч гривен. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. 



Напомним, в Одесской области накрыли партию кокаина в пакетах с миньонами.

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Теги: Полиция, наркотики, Киев, кокаин, суд, Дарницкий район
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